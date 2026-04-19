Платные услуги сантехников и электриков предложили включить в платежки ЖКХ Депутат Антропенко предложил включать платные услуги сантехников в платежки ЖКХ

Москва19 апр Вести.Депутат Госдумы от "Единой России" Игорь Антропенко заявил, что платные услуги сантехников и электриков должны быть включены в платежки ЖКХ, передает ТАСС. По его словам, этот вопрос поднимался на встречах с гражданами.

Оплата дополнительных услуг управляющих компаний (таких как работы по устранению неполадок с электро- или сантехническим оборудованием) должна быть включена в квитанцию со всеми остальными коммунальными платежами сказал депутат Госдумы

Он пояснил, что таким образом у граждан будет возможность оплатить эти услуги онлайн.

Кроме того, по словам парламентария, это будет гарантией качества выполненных работ и дополнительным источником дохода для управляющих компаний.

Антропенко отметил, что жильцы могут расплатиться с мастером напрямую – в обход УК, которая в дальнейшем несет ответственность.