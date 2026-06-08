Правительство предложило переводить квитанции за ЖКУ в электронный вид Платежки за коммуналку переводят в электронный формат

Москва8 июн Вести.Правительство направило в Госдуму законопроект, предлагающий перевести квитанции за жилищно‑коммунальные услуги в электронный формат и направлять их через портал "Госуслуги". Об этом сообщается в тексте инициативы, поступившей на рассмотрение депутатов.

Документ предполагает, что электронная доставка платёжных документов станет доступна "для всех пользователей, зарегистрированных на Госуслугах". Согласно законопроекту, "платёжные документы за жилье и коммунальные услуги будут направляться в электронном виде через 'Госуслуги'".

Авторы инициативы позиционируют переход на электронные квитанции как изменение способа доставки платёжной документации: отчасти это должно упростить обмен информацией между получателями услуг и плательщиками и снизить использование бумажных носителей. В тексте законопроекта также отмечается обязательность направления таких документов через единый государственный сервис для зарегистрированных пользователей.

В официальном сообщении не указаны сроки вступления изменений в силу, механизмы информирования граждан, которые не пользуются "Госуслугами", а также порядок перехода для поставщиков ЖКУ. Законопроект направлен в Госдуму для прохождения законодательной процедуры и дальнейшего обсуждения депутатами.