Квитанции за ЖКУ на "Госуслугах": обязательность и добровольность Эксперт рассказал, кто будет получать квитанции за ЖКУ через "Госуслуги"

Москва12 июн Вести.Правительство внесло в Государственную Думу законопроект, предусматривающий переход к электронному документообороту для квитанций по оплате жилищно-коммунальных услуг через "Госуслуги". О том, для кого сохранят квитанции на бумажных носителях, рассказал ИС "Вести" общественный деятель, эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Квитанции за коммунальные услуги предлагают направлять через "Госуслуги" в личные кабинеты собственников жилья, бумажные же версии сохранят для пенсионеров, льготников и тех, у кого нет учетной записи на портале.

Принудительного перевода всех на цифру не будет. Законопроект четко описывает как минимум три условия, при которых вы будете получать старые бумажные платежки: во-первых, если у вас нет учетной записи на "Госуслугах". Во-вторых, у вас есть учетная запись, но вы сознательно отказываетесь от получения электронных квитанций. И, в-третьих, вы относитесь к особым категориям граждан, речь идет в первую очередь о пенсионерах и льготниках. Таким образом, если вы активный пользователь Интернета, у вас есть подтвержденная учетная запись на "Госуслугах" и вы не против получать квитанции онлайн, то переход может быть для вас автоматическим. Но если нет, то беспокоиться не о чем, бумажные платежки вам гарантированно будут приходить рассказал Бондарь

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев проанонсировал на полях ПМЭФ-2026, что Россия может стать первой страной, которая сделает ИИ-ассистента на базе "Госуслуг" для оказания онлайн-услуг населению. По его словам, специалистами уже разрабатывается соответствующий прототип.