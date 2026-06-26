Союз потребителей: кафе и хостелы в новостройках не требуют согласия жильцов В Союзе потребителей усомнились в праве жильцов запрещать кафе и хостелы

Москва26 июн Вести.Жильцы многоквартирного дома не должны автоматически согласовывать открытие хостела или кафе на первом этаже, если помещение изначально спроектировано по нормам и имеет отдельный вход. Таким мнением в беседе с НСН поделился глава Союза потребителей России Алексей Койтов.

Комментируя инициативу зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, он отметил, что в современных новостройках первые этажи часто изначально проектируются под коммерцию, а при соблюдении санитарных требований, наличии вентиляции, шумоизоляции и отдельного входа интересы жильцов не затрагиваются.

Если есть отдельный вход, посетители и жильцы дома не пересекаются, обеспечена вентиляция, шумы изолированы, санитарные нормы соблюдены, то почему нужно спрашивать жильцов дома? Это никак не затрагивает их интересы цитирует Алексея Койтова НСН

При этом эксперт признал, что сама идея опроса жильцов в целом положительная, но многие детали инициативы пока не проработаны. Например, непонятно, кто будет участвовать в голосовании, кто его проведет и как учитывать мнение всех собственников.

С октября 2019 года закон запрещает размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях, но собственники могут перевести помещение в нежилой фонд и открыть бизнес.