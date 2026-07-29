Москва29 июлВести.Кафе и рестораны в России должны предоставлять гостям бесплатно фильтрованную питьевую воду из-под крана, с такой инициативой зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову, документ есть у ТАСС.
По словам депутата, многие точки общественного питания в России сильно завышают цену на питьевую воду.
Прошу рассмотреть возможность обязывания предприятий общепита предоставлять клиентам бесплатную фильтрованную питьевую воду из водопроводаследует из письма
Делягин подчеркивает, что данные требования не относятся к регионам, где воду запрещено употреблять в пищу из-под крана даже после фильтрации.