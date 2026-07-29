В ГД предложили гарантировать бесплатную воду посетителям кафе и ресторанов Депутат Делягин: точки общепита РФ должны предоставлять питьевую воду бесплатно

Москва29 июл Вести.Кафе и рестораны в России должны предоставлять гостям бесплатно фильтрованную питьевую воду из-под крана, с такой инициативой зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову, документ есть у ТАСС.

По словам депутата, многие точки общественного питания в России сильно завышают цену на питьевую воду.

Прошу рассмотреть возможность обязывания предприятий общепита предоставлять клиентам бесплатную фильтрованную питьевую воду из водопровода следует из письма

Делягин подчеркивает, что данные требования не относятся к регионам, где воду запрещено употреблять в пищу из-под крана даже после фильтрации.