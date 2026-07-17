В Госдуме предложили обязать магазины указывать цену за килограмм и литр Депутат Панеш предложил изменить оформление ценников для защиты пенсионеров

Москва17 июл Вести.В Госдуме предложили обязать магазины указывать на ценниках стоимость товаров за килограмм или литр, чтобы сделать сравнение цен более прозрачным и защитить покупателей от скрытого удорожания. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, пишет NEWS.ru.

По словам парламентария, сейчас отсутствие единого стандарта оформления ценников позволяет продавцам указывать стоимость, например, за 100 граммов товара, что может вводить покупателей в заблуждение.

Пора ввести единое правило: на всех ценниках обязательно указывать стоимость за килограмм или литр товара. Это сделает выбор прозрачным и сэкономит деньги наших граждан заявил Панеш

Депутат отметил, что особенно сложно ориентироваться в таких ценниках пожилым людям.

По его мнению, единый подход к указанию стоимости поможет не только покупателям, но и усилит добросовестную конкуренцию, поскольку производители будут соперничать качеством и реальной ценой товара, а не способом оформления ценников.

Ранее стало известно, что российские магазины начнут более тщательно отслеживать качество продуктов – с 1 сентября в стране вводят новые правила торговли.