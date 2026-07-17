Москва17 июлВести.В Госдуме предложили обязать магазины указывать на ценниках стоимость товаров за килограмм или литр, чтобы сделать сравнение цен более прозрачным и защитить покупателей от скрытого удорожания. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, пишет NEWS.ru.
По словам парламентария, сейчас отсутствие единого стандарта оформления ценников позволяет продавцам указывать стоимость, например, за 100 граммов товара, что может вводить покупателей в заблуждение.
Пора ввести единое правило: на всех ценниках обязательно указывать стоимость за килограмм или литр товара. Это сделает выбор прозрачным и сэкономит деньги наших гражданзаявил Панеш
Депутат отметил, что особенно сложно ориентироваться в таких ценниках пожилым людям.
По его мнению, единый подход к указанию стоимости поможет не только покупателям, но и усилит добросовестную конкуренцию, поскольку производители будут соперничать качеством и реальной ценой товара, а не способом оформления ценников.
Ранее стало известно, что российские магазины начнут более тщательно отслеживать качество продуктов – с 1 сентября в стране вводят новые правила торговли.