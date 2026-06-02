Москва2 июн Вести.Запрет на продажу хлеба и выпечки без упаковки обсуждается в Государственной думе. Инициатором законопроекта выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По мнению депутата, запрет защитит покупателей от инфекций, передающихся через продукты.

Несмотря на наличие специальных щипцов и одноразовых перчаток, многие посетители магазинов продолжают брать хлебобулочные изделия руками, проверяя их свежесть или перекладывая с места на место. Пора положить конец прикосновениям отмечается в обращении Чернышова к главе Минпромторга Антону Алиханову

Baza информирует, что прежде всего инициатива касается открытых витрин. За день один и тот же батон, булочка или слойка могут побывать у нескольких покупателей в руках. По мнению Чернышова, хлебобулочные изделия должны продаваться только в упаковке. Желание граждан "мять булки" на открытой витрине, чтобы выбрать товар посвежее, может привести к пищевой инфекции, если товар "пошел по рукам".

Если инициатива будет поддержана в правительстве, то магазинам придется менять систему продажи в хлебных отделах. Разрабатываемый законопроект и письмо министру промышленности и торговли уже вызвали дискуссию о санитарной безопасности и ответственности продавцов за качество реализуемого товара.