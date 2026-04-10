За снятие шелухи с лука в магазине покупателям грозит штраф

Москва10 апр Вести.Снятие шелухи с лука прямо в магазине грозит покупателю административным штрафом. С таким предостережением выступил глава Союза потребителей России Алексей Койтов.

Он пояснил в интервью "Комсомольской правде", что до того, как товар оплачен, он остается собственностью магазина или торговой сети.

Если шелуха валяется, как мусор, то ее можно забрать - но лучше уточнить это у продавца или у администратора магазина добавил защитник прав потребителей

Иначе сбор шелухи может рассматриваться как повреждение товара. По его словам, ответственность за обирание шелухи с лука прописана в статье 7.17 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). За подобные действия штраф может составить от 300 до 500 рублей.

Койтов подчеркнул, что просто обязан предупредить людей, поскольку они могут разумно заблуждаться.

Наша с вами миссия - предотвращать подобные инциденты подчеркнул глава Союза потребителей

Алексей Койтов подвел итог: все убытки, которые несет магазин при хищении или порче товара, администрация торговых сетей перекладывает на плечи других покупателей. В итоге мы это оплачиваем при покупке товара, отметил он. Поэтому мы с вами, обратился ко всем россиянам Алексей Койтов, тоже заинтересованы, чтобы таких инцидентов стало как можно меньше, а лучше не было бы вообще.

Луковая шелуха обычно используется при окрашивании яиц в преддверии Пасхи.