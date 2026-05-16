За съеденную в магазине шоколадку можно получить штраф, объяснил юрист Юрист объяснил, можно ли употреблять товары в магазине до оплаты

Москва16 мая Вести.Покупатель не считается владельцем товара, пока не расплатится за него, поэтому употреблять продукты или напитки в торговом зале до кассы он не вправе. Об этом агентству ТАСС рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев

По словам юриста, в законах нет ни прямого запрета, ни явного разрешения на такие действия. Однако юридически человек еще не стал собственником вещи, а значит, пользоваться ею по назначению не может.

Формально человек не может использовать товар по его назначению до его оплаты, так как он еще не является его собственностью цитирует Андрея Моисеева агентство ТАСС

Отвечать придется, если посетитель съел товар и вышел из магазина, не заплатив. Такое поведение могут квалифицировать как мелкое хищение по статье 7.27 КоАП РФ.