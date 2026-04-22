Юрист Сбитнев предупредил о штрафе за присвоение бесплатных пакетов из магазина

Москва22 апр Вести.За использование бесплатных упаковочных пакетов в супермаркетах россиянам может грозить административное наказание. Об этом предупредил преподаватель кафедры гражданского права Университета им. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев в интервью ТАСС.

Эксперт пояснил, что присвоение большого количества пакетов, например целого рулона, может быть квалифицировано правоохранительными органами как мелкое хищение.

Он уточнил, что ответственность по соответствующей статье КоАП РФ наступает в том случае, если общая стоимость взятого имущества не превышает 2,5 тысячи рублей. В такой ситуации нарушителю может грозить денежный штраф в размере около 3 тысяч рублей по ст. 7.27 (мелкое хищение) КоАП РФ.

Юрист напомнил, что торговые точки обязаны безвозмездно предоставлять упаковку для товаров, продающихся на развес, однако их использование строго ограничено нуждами конкретной покупки.

Помимо административного преследования, специалист указал на возможность гражданско-правовых последствий. Он отметил, что торговая организация имеет право через суд потребовать от покупателя возмещения.

Сбитнев однако признал, что на практике ретейлеры редко инициируют подобные разбирательства при незначительных убытках, так как расходы на судебный процесс зачастую многократно превышают рыночную стоимость похищенных пакетов.

Ранее глава Союза потребителей России Алексей Койтов предупреждал, что снятие шелухи с лука прямо в магазине грозит покупателю административным штрафом.