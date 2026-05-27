Выброшенный из окна квартиры окурок может обернуться немалым штрафом Юрист Рагулина рассказала, что грозит нарушителю за выбрасывание мусора из окна

Москва27 мая Вести.В социальных сетях стали появляться ролики и фотографии последствий выброшенных из окон многоэтажек предметов бытового мусора. Многие жители мегаполисов даже не подозревают, что грозит нарушителю установленных требований. Об этом рассказала ИС "Вести" кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина Анастасия Рагулина.

Небрежное отношение к утилизации отходов, проявляющееся в их выбрасывании из окон, несмотря на осознание возможных негативных последствий, является распространенным явлением как в крупных городских агломерациях, так и в небольших поселениях. Недостаточный контроль со стороны ответственных органов способствует формированию у нарушителей ощущения вседозволенности, что подрывает основы добрососедских отношений и создает угрозу пожарной безопасности.

У нас есть статья в КоАП РФ, которая как раз нам говорит о том, что нельзя нарушать установленные требования по обращению с отходами. Если мы, допустим, с балкона своего дома выкинули окурок, то нам грозит наказание до 3000 рублей рассказала Рагулина

Руководитель регионального центра общественного контроля "ЖКХ контроль" в Московской области Валерий Мамчур уверен, что штрафы необходимо увеличивать.

Безусловно, нужно штрафовать, нужно ужесточить ответственность и ввести штрафы, которые будут соответствовать общественной опасности. Они не только нарушают закон, они проявляют глубочайшее неуважение к тем людям, которые живут с ними по соседству заявил Мамчур

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь пояснил, что за выброс мусора мимо урны россиянам грозит штраф от двух до трех тысяч рублей. Если ситуация повторится, сумма штрафа увеличится.