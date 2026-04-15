ОП: за выброшенный в окно авто окурок могут оштрафовать на 50 тысяч рублей

Названа сумма штрафа за выброшенный из окна машины окурок ОП: за выброшенный в окно авто окурок могут оштрафовать на 50 тысяч рублей

Москва15 апр Вести.Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров рассказал ТАСС о штрафах, которые предусмотрены за выброс из окна автомобиля мусора, в том числе окурков.

По его словам, это считается административным правонарушением по части 3.1 статьи 8.2 КоАП. За него предусмотрены штрафы для гражданских лиц – от 10 до 15 тыс. рублей, должностных – от 20 до 30, юрлиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

Выбрасывание из окна автомобиля мусора, в том числе окурков, грозит штрафом до 50 тыс. рублей говорится в сообщении

Член ОП РФ отметил, что ставшие свидетелями такой ситуации могут подать заявление на нарушителя в отделении полиции или ГАИ как лично, так и через портал "Госуслуги".

В заявлении надо подробно описать обстоятельства. В частности, указать дату, время, место, а также описание автомобиля и его номерной знак. Кроме того, стоит приложить имеющиеся доказательства – видеозапись или фотографии, посоветовал эксперт.

Юрист Машаров при этом подчеркнул, что фотографирование или видеосъемка выбрасывающего мусор из окна автомобиля не является нарушением его прав.