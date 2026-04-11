Депутат рассказал о штрафах до ₽1,5 тыс. за курение на балконах для эвакуации

В Госдуме напомнили о штрафах за курение на общих балконах

Москва11 апр Вести.За курение на общем балконе многоквартирного дома, предназначенном для эвакуации, может быть назначен штраф в размере от 500 до 1,5 тысяч рублей, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он пояснил, что к помещениям общего пользования, где запрещено курение, также относятся лифты, лестницы и подъезды.

Однако есть еще одно, казалось бы, неочевидное место, где курение запрещено, — это общие подъездные балконы, предназначенные для эвакуации. Часто жильцы … устанавливают на общих балконах пепельницы, … думая, что это улица сказал парламентарий в разговоре с ТАСС

Депутат добавил, что использование сигарет, зажигалок или спичек на общем балконе может быть расценено как разведение открытого огня. Однако на практике за подобные случаи редко штрафуют. Тем не менее, если курение станет причиной возгорания, то виновник пожара будет привлечен к административной ответственности.

Решением общего собрания собственников возможно организовать специально выделенное место на открытом воздухе или в изолированных помещениях общего пользования МКД для курения рассказал Колунов

Ранее руководитель кадровой компании из Приморского края Ирина Котлярова заявила, что работодатели вправе расторгнуть трудовой договор с сотрудником за курение, если подобный запрет зафиксирован в локальных актах организации.