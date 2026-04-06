Эксперт Котлярова: уволить за курение на работе можно, если это запрещено актом

Москва6 апр Вести.Работодатели имеют законное право расторгнуть трудовой договор с сотрудником за курение, если данный запрет официально зафиксирован в локальных актах организации.

Об этом сообщила руководитель кадровой компании из Приморского края Ирина Котлярова в интервью РИА Новости.

Согласно федеральному законодательству, с 2013 года потребление табака в рабочих зонах и внутри помещений строго запрещено. Котлярова пояснила, что многие работники рассматривают курение как способ борьбы со стрессом, однако для компании это оборачивается ростом производственных издержек и снижением эффективности выполнения задач.

По словам эксперта, руководство предприятий вправе самостоятельно расширять антитабачные меры, устанавливая запрет на курение на всей подконтрольной им территории через внутренние нормативные документы. Она отметила, что при наличии такого регламента нарушение правил становится основанием для привлечения работника к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

В завершение эксперт уточнила, что само по себе увольнение является крайней мерой. Оно становится возможным в тех случаях, когда у работника уже имеется хотя бы одно действующее (непогашенное) дисциплинарное взыскание. При повторном нарушении трудового распорядка компания получает право расстаться с сотрудником по соответствующей статье ТК РФ.

Ранее председатель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением в 10 раз увеличить административную ответственность за курение на рабочих местах.