Россиянам рассказали, где запрещено курить в жилых домах В правительстве разъяснили правила курения на балконах и в подъездах

Москва27 мая Вести.Россиянам напомнили о правилах курения в многоквартирных домах и ответственности за нарушение запретов. Как сообщает правительственный информационный ресурс "Объясняем.РФ", курить запрещено во всех местах общего пользования – в подъездах, лифтах, коридорах, на лестничных клетках, чердаках, крышах и общих балконах.

За нарушение предусмотрен штраф от 500 до 1500 рублей. Причем наказание может назначаться каждый раз при фиксации факта курения. Ограничения касаются не только обычных, но и электронных сигарет.

Если соседи продолжают курить в запрещенных местах, жильцам советуют сначала попытаться договориться мирно. В случае конфликта можно собрать доказательства – фото, видео, показания соседей или записи с камер наблюдения, а затем обратиться в полицию.

В правительстве также уточнили, что курение на собственном балконе законом напрямую не запрещено. Однако если табачный дым регулярно попадает в соседние квартиры и мешает жильцам, они имеют право обратиться в суд за компенсацией морального вреда.

Отдельно власти напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку непотушенные окурки могут стать причиной возгорания.

Ранее председатель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская направила обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением в 10 раз увеличить административную ответственность за курение на рабочих местах.