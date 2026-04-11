Москва11 апрВести.В России плевки с балкона на прохожих могут обернуться реальным административным наказанием. Об этом сообщила советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова.
Адвокат в беседе с ТАСС напомнила, что плевки с балкона и попадание в прохожих квалифицируются как мелкое хулиганство по статье 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Действия лица, которое плюет с балкона и попадает в прохожих, квалифицируются как нарушение общественного порядка и правил поведения в общественных местахсказала она
По словам Власовой, санкция указанной статьи предусматривает для нарушителей два варианта наказания: штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток.
Ранее в Госдуме напомнили о запрете курения на общем балконе. За это можно также получить штраф.