Адвокат предупредила об аресте до 15 суток за плевки с балкона

Москва11 апр Вести.В России плевки с балкона на прохожих могут обернуться реальным административным наказанием. Об этом сообщила советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова.

Адвокат в беседе с ТАСС напомнила, что плевки с балкона и попадание в прохожих квалифицируются как мелкое хулиганство по статье 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Действия лица, которое плюет с балкона и попадает в прохожих, квалифицируются как нарушение общественного порядка и правил поведения в общественных местах сказала она

По словам Власовой, санкция указанной статьи предусматривает для нарушителей два варианта наказания: штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Ранее в Госдуме напомнили о запрете курения на общем балконе. За это можно также получить штраф.