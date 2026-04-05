Москва5 апр Вести.Уголовное преследование и штраф грозит сотрудникам, которые присваивают чужую еду из общего холодильника на работе. Об этом в беседе с ТАСС рассказала профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Ирина Шестерякова.

Общим холодильником, который установлен в организации, могут пользоваться все, однако распоряжаться можно только своей едой. Если сотрудник будет пользоваться чужой едой, он может быть привлечен к административной или уголовной ответственности.

В данном случае работодатель может вызвать сотрудников полиции, если работник, чьи продукты питания утрачены (съедены, выброшены, испорчены и т.д.), готов написать заявление и инициировать привлечение такого работника к ответственности отмечает юрист

Степень наказания будет зависеть от размера похищенного. Если сумма менее тысячи рублей, то может быть применена административная ответственность за мелкое хищение. Штраф будет не менее тысячи рублей и может доходить до пятикратной стоимости похищенного.

При стоимости похищенного выше тысячи рублей, ответственность ужесточается.