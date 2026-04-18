Москва18 апр Вести.Маркетплейсы, предоставляющие к реализации товары, должны осознавать ответственность за качество данных товаров. Такое мнение высказал ИС "Вести" председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Необходимо иметь не только высокое качество на выходе [при продаже потребителю], но и на входе - на площадке маркетплейса. Если ты принимаешь товар на реализацию, ты должен быть уверен в том, что получил товар от производителя высокого качества. И здесь взаимодействие производителя и маркетплейса выходит на первый план. Безусловно, маркетплейс имеет определенные преимущества, не совсем в равных условиях существуют даже сегодня участники розничной торговли и маркетплейсы. Это тема, которая подлежит дальнейшему обсуждению, мониторингу и при необходимости корректировке, в том числе, возможно, и законодательства РФ