Сенатор Тимченко: ТУ на продуктах не всегда отражают их параметры и качество

В России призвали усовершенствовать стандарты качества продуктов

Москва18 апр Вести.В России следует усовершенствовать механизм оценки качества продуктов, заявил ИС "Вести" председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

По его словам, технические условия (ТУ), согласно которым может производиться тот или иной продукт, не всегда отображают его параметры и качество.

В советский период нашей истории существовали ГОСТы. Государственные стандарты четко определяли качество продуктов, продуктов питания, в первую очередь, создавали барьер для попадания на прилавки некачественных товаров и некачественных продуктов. Сегодня, к сожалению, нет такой обязательной законодательной нормы – сегодня некоторые производители делают продукт в соответствии с ГОСТ, а некоторые в соответствии с ТУ (техническими условиями). ТУ могут не отражать все параметры продукта продаваемого и не раскрывать в полной мере качество продукта, который поступает на прилавки наших магазинов сказал сенатор

Тимченко подчеркнул, что в такой ситуации необходимо продолжать совершенствование механизма оценки качества продуктов.

Создание нормативной базы оценочного характера по качеству продуктов, по вкусовым качествам - это, безусловно, предмет заботы и в том числе государственных органов добавил он

Ранее в России впервые за последние 10 лет обновили государственный стандарт на рыбные консервы, он вступит в силу в феврале 2027 года.