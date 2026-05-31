Москва31 мая Вести.Контроль за качеством зерна в России будет пристальнее. В первом чтении принят законопроект, который повысит ответственность для сельхозтоваропроизводителей. Об этом рассказал ИС "Вести" заместитель председателя комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Владислав Егоров.

Сегодня при совершении сделок с урожаем аграрии предоставляют ряд сопроводительных документов о безопасности продукции в государственную информационную систему "Зерно", однако полные и достоверные сведения загружают далеко не все организации. Из-за этого в 2025 году качество почти трех миллионов тонн продукции так и не было подтверждено документально. Следить за исполнением обязательных требований и привлекать к ответственности нарушителей теперь будут специалисты Россельхознадзора.

Государство сегодня стремится рачительно относиться ко всем вопросам именно учета, контроля за оборотом зерновых, зернобобовых культур. Поэтому Россельхознадзор получает сегодня эти функции. В плюс к этому еще получает и функции наложения штрафов на тех недобросовестных товаропроизводителей, которые указывают неподтвержденные, недостоверные сведения рассказал Егоров

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что брянские сельскохозяйственные производители, пострадавшие от рук украинских боевиков, отказались от положенных компенсаций в пользу фронта.