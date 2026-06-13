Глава Партии пенсионеров Праздников: цены на ягоды нужно указывать за килограмм

В РФ предложили указывать цены на ягоды за килограмм Глава Партии пенсионеров Праздников: цены на ягоды нужно указывать за килограмм

Москва13 июн Вести.Цена на ягоды в торговых точках должна указываться за килограмм крупным шрифтом, заявил председатель Партии Пенсионеров Эрик Праздников.

Он выразил обеспокоенность относительно высоких цен на ягоды в летний период и отметил отсутствие стимулов для их снижения на внутреннем рынке в условиях сокращения поставок из-за рубежа.

[Нужно] обязать торговые точки крупно указывать цену за кг, а не только за 100-граммовую коробочку. Покупатель должен видеть, что малина стоит 4 800 рублей за килограмм, а не 479 рублей за лоток сказал Праздников в беседе с ТАСС

Глава Партии пенсионеров также предложил поддерживать местных производителей при условии доступной цены, предоставлять бесплатные или льготные места на ярмарках для местных ягодников на летний сезон.