Москва22 июн Вести.Крупные торговые сети X5 и "Лента" предложили поставщикам снизить закупочные цены на яйца в июле по долгосрочным контрактам. Причина – рост производства, ограниченный сбыт и сезонное падение спроса: летом яиц на рынке становится больше, а потребление снижается, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на представителей трех птицефабрик.

Как пишет газета со ссылкой на письма поставщикам, сети предлагают установить цены на уровне 35 рублей за десяток яиц категории С2, 45 рублей – С1 и 50 рублей – С0. Один из источников издания сообщил, что речь идет о снижении текущих цен на 22-25% и что это уже пятая корректировка с начала года.

В "Ленте" газете объяснили обращение увеличением предложения и снижением спроса летом. Там добавили, что часть поставщиков уже снизила цены на 25-45%. X5 не ответила на запрос издания, а "Магнит" отказался от комментариев.

Глава Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов отметил, что пересмотр закупочных цен вслед за рынком – обычная практика для продовольственных товаров, включая яйца. Договоры поставки, как правило, предусматривают такую возможность.

По словам участника птицеводческого рынка, около 30% яиц фабрики продают ритейлерам по долгосрочным контрактам, еще 50% – через торги. Такие яйца обычно попадают в розницу без бренда или под собственными марками сетей. Под брендами производителей реализуется около 15% продукции.

Яйца остаются одним из самых дешевеющих продуктов в России. По данным Eggpack.ru, на 14 июня средняя оптовая цена категории С1 составила 28 руб. за десяток, снизившись с начала года на 44%. В рознице, по данным Росстата на 15 июня, десяток яиц стоил в среднем 75 руб., что на 23,6% меньше, чем годом ранее.

31 мая сообщалось, что дороже всего куриные яйца в России стоят в Чукотском автономном округе и Магаданской области, а самые низкие цены зафиксированы в Мордовии и Пензенской области.