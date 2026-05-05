В России просят установить минимальные цены на яйца "Коммерсант": производители яиц хотят ввести минимальные и максимальные цены

Москва5 мая Вести.Производители яиц обсуждают с отраслевыми союзами и регуляторами введение диапазона цен на куриное яйцо категории С1. Об этом со ссылкой на подготовленную ими презентацию и данные источников на аграрном рынке пишет "Коммерсант".

Российские птицеводы добиваются установления минимальных и максимальных цен как для закупок, так и в рознице. Такой же порядок, кроме максимальной стоимости, действует на алкогольном рынке.

Обсуждение введения ценового диапазона на базовые продукты питания ведется с лета прошлого года. Однако ожидаемой поддержки такая мера не получила, поэтому производители обратились к властям напрямую.

Такая возможность привлекает больше всего отрасли, стоимость продукта в которых сильно меняется. С инициативой по стабилизации цен в Федеральную антимонопольную службу уже обратились картофелеводы.

По информации производителей яиц, ритейлеры устанавливают стартовые цены на торгах ниже себестоимости, кроме того, заказывают заниженный объем, чтобы заставить предприятия пойти на невыгодные условия.

Как пояснил президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев, после майских праздников закупочная стоимость яиц снижается в два раза в связи с ростом производства и снижением спроса, однако издержки производителей не меняются. В результате рентабельность у большинства произодств упала до нуля или даже ушла в отрицательную зону.

В марте, по данным Росстата, средняя розничная стоимость десятка яиц составила 113,8 рубля, что на 3% выше прошлогоднего уровня и почти в два раза меньше инфляции. При этом себестоимость производства растет гораздо быстрее.

Между тем торговые сети выступают против предложения птицеводов, так как они противоречат рыночным механизмам.