"Руспродсоюз" сравнил цены на яйца в регионах России "Руспродсоюз" назвал регионы с самыми дорогими и дешевыми яйцами

Москва31 мая Вести.Самые высокие цены на куриные яйца в России зафиксированы в Чукотском автономном округе и Магаданской области, а самые низкие – в Мордовии и Пензенской области. Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

Данные были озвучены в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума.

Так, в Чукотском АО десяток яиц в среднем стоит 241,9 рубля, а в Магаданской области – 201,2 рубля. Самые доступные цены отмечены в Мордовии – 80,9 рубля за десяток, а также в Пензенской области – 91,6 рубля.

Востриков также уточнил, что средняя розничная цена на яйца в Москве составляет около 125,5 рубля за десяток, а в Санкт-Петербурге – 123,8 рубля.

Ранее стало известно, что производители яиц обсуждают с отраслевыми союзами и регуляторами введение диапазона цен на куриное яйцо категории С1.