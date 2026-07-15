Стало известно, почему на ярмарках различаются цены на ягоды Эксперт объяснила, почему одни ягоды дороже других

Москва15 июл Вести.Цены на ягоды различаются из-за их сорта и качества, а также из-за статуса продавца. Об этом ИС "Вести" заявила руководитель проекта "Ягодная академия" Ирина Козий.

По ее словам, чем ближе находится хозяйство, из которого везут ягоды на ярмарку, тем продукт будет качественнее.

[Цены] устанавливают сами хозяйства, сами фермеры. И здесь, как правило, вопрос идет о том, какого качества эта ягода, насколько она вкусная, спелая, насколько хорошие сорта собираются. Дело в том, что сейчас современные сорта, которые появились, они, конечно отличаются по своим вкусовым качествам от традиционных сортов той же смородины или вишни, например. И есть очень большая разница между ягодами разных производителей в разных точках продаж сказала Козий

Ранее председатель Партии Пенсионеров Эрик Праздников заявил, что цена на ягоды в торговых точках должна указываться за килограмм крупным шрифтом.