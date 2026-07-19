В РФ предложили ввести гарантированную скидку 30% на авиабилеты для пенсионеров

В России предложили установить единую льготу на авиаперелеты для пенсионеров В РФ предложили ввести гарантированную скидку 30% на авиабилеты для пенсионеров

Москва19 июл Вести.Партия пенсионеров выступает за введение единой федеральной льготы на авиабилеты внутри РФ для граждан пенсионного возраста. Об этом заявил лидер партии Эрик Праздников.

В беседе с ТАСС он пояснил, что существующая система льгот сильно отличается в разных авиакомпаниях и потому не обеспечивает гарантированного права на скидку для всех пенсионеров.

Председатель партии предложил ввести единую скидку в 30%. Такая мера позволит пожилым людям тратить значительно меньше средств на билеты, чаще путешествовать, видеться с близкими и проходить лечение в других регионах.

Для авиакомпаний это не создаст чрезмерной нагрузки и может компенсироваться государством по аналогии с действующими программами субсидирования добавил Праздников

Ранее в Минфине России рассказали, что пенсионеры могут не платить налог на имущество по одному из объектов и воспользоваться вычетом по земельному налогу на участок.