Москва19 июлВести.Партия пенсионеров выступает за введение единой федеральной льготы на авиабилеты внутри РФ для граждан пенсионного возраста. Об этом заявил лидер партии Эрик Праздников.
В беседе с ТАСС он пояснил, что существующая система льгот сильно отличается в разных авиакомпаниях и потому не обеспечивает гарантированного права на скидку для всех пенсионеров.
Председатель партии предложил ввести единую скидку в 30%. Такая мера позволит пожилым людям тратить значительно меньше средств на билеты, чаще путешествовать, видеться с близкими и проходить лечение в других регионах.
Для авиакомпаний это не создаст чрезмерной нагрузки и может компенсироваться государством по аналогии с действующими программами субсидированиядобавил Праздников
Ранее в Минфине России рассказали, что пенсионеры могут не платить налог на имущество по одному из объектов и воспользоваться вычетом по земельному налогу на участок.