Сергей Миронов поддержал инициативу создания Госкомитета по ценам Лидер "Справедливой России" выступил за создание Госкомитета по ценам

Москва11 июн Вести.В России необходимо создать Госкомитет по ценам, который будет следить за деятельностью магазинов. Об этом заявил в комментарии NEWS.ru лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

По его словам, правительство по сей день не использует механизм установления предельной стоимости на товары.

Должен быть единый орган — Госкомцен. Государство сможет четко видеть, как формируется цена по всей цепочке от производителя до полки магазина сказал Сергей Миронов

Депутат подчеркнул, что при своевременных подходах к сбору и анализу данных Госкомитет по ценам не потребует огромный штат сотрудников. Важнее всего – четкие и строгие полномочия, а также политическая воля для их применения.