Москва11 июнВести.В России необходимо создать Госкомитет по ценам, который будет следить за деятельностью магазинов. Об этом заявил в комментарии NEWS.ru лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
По его словам, правительство по сей день не использует механизм установления предельной стоимости на товары.
Должен быть единый орган — Госкомцен. Государство сможет четко видеть, как формируется цена по всей цепочке от производителя до полки магазинасказал Сергей Миронов
Депутат подчеркнул, что при своевременных подходах к сбору и анализу данных Госкомитет по ценам не потребует огромный штат сотрудников. Важнее всего – четкие и строгие полномочия, а также политическая воля для их применения.