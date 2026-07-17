"Известия": доступ к сквозному мониторингу цен на продукты получат пять ведомств

"Известия": пять ведомств смогут получить доступ к сквозному мониторингу цен "Известия": доступ к сквозному мониторингу цен на продукты получат пять ведомств

Москва17 июл Вести.Федеральная налоговая служба (ФНС), Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) могут быть допущены к данным для сквозного мониторинга цен на продовольственные товары. Об этом "Известиям" сообщили в Госдуме.

В июле 2026 года ГД приняла в первом чтении два законопроекта, которые вводят систему сквозного мониторинга цен на продукты. Один из них дает возможность ведомствам получать от ФНС данные о доходах, расходах, прибыли и объемах реализации компаний и предпринимателей, которые торгуют продовольствием. Эти данные позволят проводить мониторинг цен, анализировать причины их изменения и факторы, влияющие на их формирование.

Второй законопроект устанавливает порядок передачи таких данных, составляющих налоговую тайну. Доступ к ней получат только уполномоченные должностные лица.

Данные останутся под режимом налоговой тайны и смогут раскрываться только в случаях, предусмотренных законодательством. За неправомерное разглашение сведений должностные лица будут нести ответственность, вплоть до уголовной отмечается в публикации

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вводятся новые правила торговли, согласно которым магазины должны будут тщательно отслеживать качество товаров. По словам председателя совета директоров Центра развития перспективных технологий (оператор системы "Честный знак") Михаила Дубина, за просроченные продукты торговым точкам будут автоматически начисляться штрафы.