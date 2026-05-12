В Госдуме предложили ввести двухфакторную проверку возраста на маркетплейсах В ГД предлагают ввести двухфакторную проверку возраста на маркетплейсах

Москва12 мая Вести.Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил ввести на маркетплейсах двухфакторную проверку возраста покупателей, заказывающих товары с пометкой "18+". Его слова приводит РИА Новости.

Согласно правилам торговли, маркетплейсы обязаны ставить пометку "18+" на определенные категория товаров, а сотрудники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) – сверять возраст покупателей с паспортом, напомнил депутат. Однако, продолжил он, на практике эти правила не соблюдаются: курьеры отдают заказы любому, кто назовет код, не глядя на возраст. В результате подростки получают доступ к товарам с возрастными ограничениями.

Необходимо ввести обязательную двухфакторную проверку возраста покупателя при заказе товаров с возрастным ограничением сказал Свищев

Кроме того, добавил он, следует ужесточить контроль на ПВЗ и обязать маркетплейсы отчитываться перед Роспотребнадзором о количестве отклоненных заказов от несовершеннолетних.

Ранее в Госдуме предлагали ввести самозапрет на покупки на маркетплейсах. По словам депутатов, это поможет сохранить деньги тем, кто склонен к неконтролируемому онлайн-шопингу.