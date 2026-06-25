Москва25 июнВести.Россиянам необходимо предоставить льготы на посещение общественных бань в период отключения горячей воды. Об этом заявил депутат Госдумы Игорь Антропенко.
В разговоре с ТАСС парламентарий напомнил, что подобными льготами на сегодняшний день обладают жители жилых помещений, которые не оснащены системами горячего водоснабжения. Право на льготное посещение общественных бань и размер скидки устанавливают региональные власти.
Хочу обратить внимание на то, что в период отключения горячей воды граждане, по сути, становятся в один ряд с льготниками, проживающими в жилых помещениях, в которых отсутствует система горячего водоснабжения. Поэтому для них на это время и стоит ввести данную льготуподчеркнул Антропенко
Парламентарий добавил, что для тех, кто уже имеет льготы, в период отключения горячей воды посещение бань можно и вовсе сделать бесплатным.
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