В ОП РФ предлагают ввести скидки на ЖКХ для неработающих пенсионеров

В Общественной палате предложили ввести скидки на ЖКХ для пенсионеров В ОП РФ предлагают ввести скидки на ЖКХ для неработающих пенсионеров

Москва21 июл Вести.Замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб предложил ввести скидки на услуги ЖКХ для неработающих пенсионеров.

Возможность скидок и субсидий следует установить на федеральном уровне, заявил Гриб РИА Новости.

Я считаю, что для неработающих пенсионеров должна быть скидка на коммунальные услуги сказал замсекретаря ОП

По его мнению, скидки на ЖКХ позволят сохранить население малых городов и деревень, поскольку многие пенсионеры уезжают в крупные города из-за расходов на содержание жилья. При этом особое внимание следует уделить пожилым людям, живущим в частных домах, поскольку там расходы на ЖКХ зачастую больше, чем у жителей многоквартирных домов.

Определяя размер скидки, следует учитывать пропорциональность, чтобы избежать ситуаций, когда большая квартира полностью освобождена от платы за коммунальные услуги, добавил Гриб.

Ранее в Госдуме рассказали, как летом на законных основаниях сократить расходы на коммунальные услуги.