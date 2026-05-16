В ГД предложили ввести механизм реструктуризации долгов ЖКУ для пенсионеров Депутат Гаврилов предложил ввести реструктуризацию долгов для пенсионеров

Москва16 мая Вести.Для пенсионеров необходим общефедеральный механизм реструктуризации долгов за жилищно-коммунальные услуги, считает председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Свое мнение по этому вопросу он высказал в комментарии ТАСС.

Механизм, о котором идет речь, по мнению Гаврилова, мог бы включать сверку начислений, проверку права на субсидию, рассрочку сроком от 36 до 60 месяцев, а также заморозку начисляемых пеней, утверждение графика погашения основного долга и подключение к оплате совершеннолетних зарегистрированных жильцов.

Гаврилов привел данные, согласно которым вначале 2025 года, по его словам, в исполнительной стадии было 3,2 миллиона должников. Точный процент пенсионеров из этого числа назвать нельзя, поскольку федеральная статистика не показывает их долю, пояснил депутат.

Предположительно, пожилых должников от 500 тысяч до 900 тысяч, отметил Гаврилов. Средний долг в тяжелой стадии часто составляет от 100 тысяч до 260 тысяч рублей, добавил он.

Причины, по словам Гаврилова, почти всегда тяжелые и бытовые: только ежемесячный платеж в может отнимать у пенсионера четверть дохода. Также расходы занимают лекарства, помощь детям, потеря супруга.