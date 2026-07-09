В ОП предложили ввести дополнительную выплату для пенсионеров в 70 лет Гриб предложил выплачивать три-четыре МРОТ пенсионерам, достигшим 70 лет

Москва9 июл Вести.Пенсионерам, которые достигли 70-летнего возраста, необходимо давать дополнительную выплату в размере трех-четырех МРОТ. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА Новости.

Я считаю, что если человек дожил до 70 лет, то ему прибавка обязательно нужна. Чтобы дожить до 70 лет, люди занимаются спортом, заботятся о своем здоровье, делают профилактику, ездят в санаторий, тратят деньги на поддержание здоровья... Размер такой выплаты должен составлять не менее трех-четырех МРОТ заключил Гриб

Кроме того, по его мнению, также необходимо предусмотреть "юбилейные" выплаты гражданам каждые пять лет: в 75, 80, 85 лет и так далее.

Ранее Гриб предложил ввести дополнительную выплату тем, кто прожил в браке более 50 лет. Ее размер должен зависеть от числа детей и внуков.