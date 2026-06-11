Член ОП Рыбальченко: в России нужно создавать "территории трезвости"

В ОП предложили мотивировать россиян создавать "территории трезвости" Член ОП Рыбальченко: в России нужно создавать "территории трезвости"

Москва11 июн Вести.Практику создания "территорий трезвости", где не продается спиртное, надо шире применять в России, заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Например, для "трезвых" поселков можно запустить отдельные программы благоустройства сказал Рыбальченко

По его словам, на таких территориях люди употребляют значительно меньше, поэтому фиксируется меньше криминала и разводов.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявлял, что ограничения на продажу алкоголя, введенные в регионе в марте 2025 года, принесли результат: объемы продаж спиртных напитков снизились на 18%.