Подписан закон о штрафах для управляющих компаний за недопуск операторов связи

Путин подписал закон о штрафах за недопуск операторов связи в дома Подписан закон о штрафах для управляющих компаний за недопуск операторов связи

Москва26 июл Вести.Президент России Владимир Путин подписал поправки в кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают штрафы для управляющих компаний за создание препятствий при установке или монтаже или демонтаже сетей в многоквартирных домах операторами связи.

Соответствующий документ обнародован 26 июля на официальном портале публикования правовых актов. Поправки внесены в статью 9.21 "Нарушение порядка подключения (технологического присоединения), правил недискриминационного доступа, правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом".

Согласно поправкам, нарушение норм статьи влечет за собой наложение административного штрафа на сумму от 10 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

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