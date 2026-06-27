Депутат Госдумы рассказал о новых правилах в сфере ЖКХ Депутат Аксененко: новые правила в сфере ЖКХ вступают в силу с 1 сентября

Москва27 июн Вести.С 1 сентября в РФ начнет действовать единый регламент оформления актов приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, сообщило РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко.

С 1 сентября вступают в силу изменения, которые касаются работы советов многоквартирных домов и приемки работ по содержанию общего имущества. Так, Минстрой установит порядок и сроки оформления актов приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества. Для жителей это означает больше прозрачности отметил депутат

По его словам, данные нововведения помогут собственникам жилья контролировать качество предоставляемых услуг.

Согласно другому изменению, избрание членов совета дома обязательно фиксируется протоколом, причем сами избранные также должны будут его подписать. Это исключит ситуацию, когда человек не знает, что он выбран и несет ответственность перед соседями. Также с 1 сентября собственники смогут зафиксировать решение, что председатель совета дома будет действовать не один, а совместно с членами совета.