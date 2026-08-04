Адвокат Жмурко объяснила, когда можно рассчитывать на перерасчет за услуги ЖКХ Адвокат Жмурко напомнила, когда можно оформить перерасчет за услуги ЖКХ

Москва4 авг Вести.Отъезд собственника жилья в отпуск не освобождает его от обязанности оплачивать услуги ЖКХ, однако в некоторых случаях есть возможность получить перерасчет в случае отсутствия более чем на пять календарных дней. Об этом в беседе с KP.RU рассказала адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко.

По словам Жмурко, если человек уезжает на целое лето на дачу или куда-то еще и отсутствует в своей квартире более пяти дней подряд, он вправе обратиться за перерасчетом платы за те услуги, которые начисляются по нормативу, а не по счетчику.

Но здесь есть важное условие: перерасчет при отсутствии счетчиков возможен только в том случае, если отсутствует техническая возможность для их установки, и это подтверждено актом уточнила она

Так, если в квартире возможно поставить счетчики, например, воды, но хозяин по каким-то своим причинам этого не сделал, в перерасчете откажут. А если технически счетчики поставить невозможно - например, для установки прибора потребуется передвигать трубы - в случае отъезда перерасчет сделают.

При этом решение об установке прибора учета принимает не собственник, а управляющая организация, обслуживающая дом. Для заявления на перерасчет необходимо составить акт.

Адвокат подчеркнула, что есть услуги ЖКХ, оплачивать которые нужно в любом случае. Например, к ним относятся отопление, содержание и ремонт общего имущества дома, а также взносы на капитальный ремонт. Кроме того, обязательна к оплате часть коммунальных ресурсов, которая идет на общедомовые нужды: свет на лестничной клетке и другие расходы, которые распределяются между всеми собственниками пропорционально площади их помещений.

Подать заявление [о перерасчете] можно до отъезда или не позднее тридцати дней после возвращения - лично, через личный кабинет на сайте соответствующей организации или по электронной почте... Перерасчет делается за период не более шести месяцев, поэтому если ваше отсутствие длится дольше, каждые полгода нужно подавать новое заявление резюмировала юрист

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