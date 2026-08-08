Депутат Аксененко: оплатить услуги ЖКХ за июль можно до 17 августа

В Госдуме уточнили крайний срок оплаты коммунальных услуг за июль Депутат Аксененко: оплатить услуги ЖКХ за июль можно до 17 августа

Москва8 авг Вести.Россияне смогут без применения штрафных санкций внести июльские платежи за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) до 17 августа включительно, заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в интервью РИА Новости.

С 1 марта в России действуют единые правила, обязывающие платить за ЖКУ не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

В 2026 году 15 августа приходится на субботу. По закону, если крайняя дата выпадает на выходной, она автоматически смещается на первый рабочий день.

Платеж, осуществленный 17 августа, юридически считается своевременным, отметил Аксененко.

Депутат посоветовал гражданам оплатить квитанции до 14 августа либо произвести платеж 17 августа, обязательно сохранив чек или иное подтверждение проведенной операции.

Наличие квитанции позволит избежать возможных спорных ситуаций при задержках обработки транзакций банками.

Адвокат Светлана Жмурко объяснила, когда можно рассчитывать на перерасчет за услуги ЖКХ.