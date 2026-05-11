Россияне каждый год могут экономить на оплате газа почти до 28 тысяч рублей в случае его рационального использования. Такое мнение высказал в комментарии РИА Новости эксперт НТИ по цифровым финансам Виталий Решетников.
Он полагает, что основная экономия идет с помощью установки индивидуального счетчика газа и использования программируемого термостата для отопления. По словам эксперта, таким образом счетчик позволяет оплачивать счета за фактический расход газа, а термостат снижает температуру в ночное время и в те периоды, когда жителей нет.
По расчетам эксперта, установка счетчика окупается в течение одного-двух лет.
Счетчик газа - (экономия. – Прим. ред.) 200–800 рублей в месяц, 2400–9600 рублей в год. Термостат на котел - 500-1500 рублей в месяц и 6000-18000 рублей в годрассказал собеседник журналистов
Решетников сообщил, что суммарная экономия может составлять от 8400 рублей в год до 27 600 рублей.
Эксперт уточнил, что дополнительной экономии можно добиться благодаря использованию энергоэффективной кухонной техники и посуды. Решетников считает, что с помощью кастрюль с подходящим диаметром и толстым дном, а также благодаря приготовлению еды под крышкой можно снизить расход газа порой до 20%.
Собеседник журналистов также добавил, что с помощью сковородок можно сократить время приготовления еды и дополнительно уменьшить потребление газа.
Эксперт также сказал, что при наличии индивидуального отопления экономия достигается за счет регулирования температуры. По его информации, программируемые термостаты позволяют снижать ее в ночное время и при отсутствии жильцов на 3–5 градусов, благодаря чему можно добиться до 20–30% уменьшения расходов в отопительный сезон.
