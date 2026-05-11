Эксперт НТИ Решетников: можно экономить на оплате газа до 28 тыс. рублей в год

Раскрыто, сколько можно сэкономить на счетах за газ Эксперт НТИ Решетников: можно экономить на оплате газа до 28 тыс. рублей в год

Москва11 мая Вести.Россияне каждый год могут экономить на оплате газа почти до 28 тысяч рублей в случае его рационального использования. Такое мнение высказал в комментарии РИА Новости эксперт НТИ по цифровым финансам Виталий Решетников.

Он полагает, что основная экономия идет с помощью установки индивидуального счетчика газа и использования программируемого термостата для отопления​​​. По словам эксперта, таким образом счетчик позволяет оплачивать счета за фактический расход газа, а термостат снижает температуру в ночное время и в те периоды, когда жителей нет.

По расчетам эксперта, установка счетчика окупается в течение одного-двух лет.

Счетчик газа - (экономия. – Прим. ред.) 200–800 рублей в месяц, 2400–9600 рублей в год. Термостат на котел - 500-1500 рублей в месяц и 6000-18000 рублей в год рассказал собеседник журналистов

Решетников сообщил, что суммарная экономия может составлять от 8400 рублей в год до 27 600 рублей.

Эксперт уточнил, что дополнительной экономии можно добиться благодаря использованию энергоэффективной кухонной техники и посуды. Решетников считает, что с помощью кастрюль с подходящим диаметром и толстым дном, а также благодаря приготовлению еды под крышкой можно снизить расход газа порой до 20%.

Собеседник журналистов также добавил, что с помощью сковородок можно сократить время приготовления еды и дополнительно уменьшить потребление газа.

Эксперт также сказал, что при наличии индивидуального отопления экономия достигается за счет регулирования температуры. По его информации, программируемые термостаты позволяют снижать ее в ночное время и при отсутствии жильцов на 3–5 градусов, благодаря чему можно добиться до 20–30% уменьшения расходов в отопительный сезон.

Ранее депутат Светлана Разворотнева рассказала о возможности снижения платежей за коммунальные услуги путем оформления жилищной субсидии.