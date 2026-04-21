Москва21 апр Вести.Дачники могут сэкономить на оплате электроэнергии в 2026 году, если будут пользоваться льготным тарифом для садовых товариществ, заявил "Российской газете" депутат Госдумы Никита Чаплин.

Депутат пояснил, что дачники могут платить за электричество с льготным тарифом примерно на 25% меньше, чем с обычным, однако они должны понимать, что само по себе нахождение в СНТ не дает права на получение льгот.

Воспользоваться льготным тарифом можно при соблюдении двух условий; первое - дом должен быть зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) как жилой, а не садовый; второе - адрес дома в ЕГРН должен содержать указание на населенный пункт с сельским статусом - село, деревню, поселок.

Если у вас садовый дом, его нужно перевести в жилой статус через уведомительный порядок в администрации с приложением технического заключения о соответствии требованиям для проживания посоветовал Чаплин

