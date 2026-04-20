Москва20 апр Вести.Газовую плиту на кухне стоит обновлять каждые 10-12 лет использования, рекомендовали россиянам в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве указали, что такие плиты необходимо менять также при критических неполадках и отсутствии системы "газ-контроль", которая автоматически останавливает подачу газа при угасании пламени.

Газовые плиты имеют срок службы – как правило, 10-12 лет. Когда он подходит к концу, оборудование лучше заменить. Это несложно, если знать порядок действий сказали в пресс-службе

Там добавили, что установка газового оборудования должна проходить при участии специалистов. Пробовать подключить плиту самостоятельно – это риск для безопасности, заключили в ведомстве.