В МЧС России предупредили о риске взрыва при тушении вспыхнувшего бытового газа

Москва16 апр Вести.В МЧС России объяснили, что тушить загоревшийся бытовой газ ни в коем случае нельзя, так как это приведет к взрыву. Сообщение ведомства приводит РИА Новости.

Пока газ продолжает гореть, взрыва не будет, добавили в министерстве.

Категорически запрещается устранять пламя – пока газ горит, он не взорвется цитирует памятку МЧС агентство

Если произошла утечка газа, самое главное – перекрыть подачу газа и открыть все окна. После этого нужно покинуть квартиру и вызвать аварийную газовую службу по номеру "04" и пожарных. Действовать нужно очень быстро.

Уходя из квартиры, рекомендуется отключить подачу электричества в щитке. Передвигаться по помещению нужно задержав дыхание и прикрыв нос и рот влажной тканью.