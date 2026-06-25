Раскрыто, как выросла стоимость проведения школьных выпускных в 2026 году Эксперт МГИК Новиков рассказал, как выросла стоимость школьных выпускных

Москва25 июн Вести.Расходы на проведение школьных выпускных вечеров увеличились на 20% по сравнению с 2025 годом, сообщил в беседе с ИС "Вести" преподаватель Московского государственного института культуры (МГИК), член гильдии маркетологов Игорь Новиков.

Он объяснил, что увеличение расходов связано с инфляцией в стране.

В рамках, скажем так, общебытовой такой инфляции [расходы выросли] где-то на 20% сказал Новиков

По словам эксперта, родители могут провести выпускной по ценам 2025 года, однако качество может быть ниже.

Новиков также рассказал, как современные выпускники предпочитают отмечать окончание учебы. Он раскрыл новый неожиданный тренд среди школьников в 2026 году – проведение торжества в стенах библиотеки.