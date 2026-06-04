Ресторан и лимузин: почему для четвероклассников устраивают роскошные выпускные Председатель АРКС: роскошные выпускные в 4 классе нужны не детям, а родителям

Москва4 июн Вести.Все чаще в России в честь окончания детского сада или обучения в начальной школе организуют масштабные выпускные мероприятия, по аналогии с праздником у одиннадцатиклассников. Но неоправданно дорогие карнавальные костюмы, рестораны и лимузины - это, как правило, лишь попытка родителей закрыть свой собственный гештальт, заявила в интервью ИС "Вести" председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России (АРКС) Ольга Леткова.

По ее мнению, детям в этом возрасте не нужны столь дорогие развлечения.

Обратитесь к школьному психологу или любой педагог скажет, что в юном возрасте для ребенка самое главное – это какие-то достижения доказать родителям, получить их одобрение. Стишок рассказал, песню спел - получил одобрение родителей, и он уже счастлив. В выпускной день очень важно еще, чтобы родители вместе с детьми принимали участие в играх. Такие праздники дети запомнят на всю жизнь заявила Леткова

Она подчеркнула, что высокобюджетные выпускные вечера никак не связаны с образовательным процессом и являются лишь частной инициативой родителей.

Это не имеет отношения к системе образования. Хочется родителям сказать: слушайте, имейте вообще голову на плечах... Ни рестораны, ни лимузины, поверьте, детям не нужны, они этого не оценят, это абсолютно не про них, это гештальт родительский. Родителям, которые не догуляли сами, хочется, чтобы дети догуляли сказала Леткова

Ранее она заявила о необходимости ввести запрет на спонсорство школы родителями. Закон об образовании в России декларирует бесплатное обеспечение школьников учебными пособиями, однако на практике родители вынуждены порой оплачивать рабочие тетради и дополнительные материалы.