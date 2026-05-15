Милонов и Мизулина выступили в поддержку школьниц после оскорблений Стерлигова

Москва15 мая Вести.Депутат Государственной думы Виталий Милонов и директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина выступили в поддержку школьниц после резких высказываний предпринимателя Германа Стерлигова о выпускницах с ярким макияжем.

Ранее Стерлигов в беседе с изданием "Абзац" раскритиковал внешний вид школьниц на выпускных вечерах, назвав их "папуасами".

В беседе с NEWS.ru Милонов призвал выпускниц и их родителей не обращать внимания на подобные заявления. По его словам, Стерлигов давно известен своими эксцентричными высказываниями.

Герман Львович сделал уже столько высказываний, что обращать свой фокус на них нет совершенно никакого смысла. Герман Львович – человек на своей волне. Он не общественный деятель, а просто чудаковатый человек, очень специфичный. Он живет по другому летоисчислению, что Земля плоская отметил Милонов

С критикой слов Стерлигова выступила и Мизулина. В своем Telegram-канале она назвала заявление бизнесмена "абсолютно хамским и оскорбительным", подчеркнув, что подобные высказывания формируют предвзятое отношение к женщинам в обществе.

По словам Мизулиной, выпускной – важное событие для школьниц, к которому они готовятся заранее, продумывая детали своего образа. Она также отметила, что выбор внешнего вида детей остается за их родителями и никак не связан с образом жизни подростков.