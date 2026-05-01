Мизулиной пожаловались на произвол в школе Оренбурга, она обратится в ГП РФ Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить действия директора школы в Оренбурге

Москва1 мая Вести.Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина сообщила о намерении обратиться в Генпрокуратуру (ГП) России с просьбой провести проверку по ситуации, сложившейся в школе №56 Оренбурга. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По сообщению Мизулиной, к ней обратились родители учеников и рассказали о творящемся в учебном заведении произволе.

Так, родители пожаловались, что в школе поручению директора постоянно собирают средства на разные нужды, но о том, как расходуются эти деньги, никто не отчитывается. Они назвали это "членскими взносами". Не платить их могут только малоимущие семьи и только при наличии документального подтверждения статуса.

Родители также сообщили, что их вынуждают оплачивать питание в школе, но его качество оставляет желать лучшего. От питания в школе ребенка может спасти только справка от врача.

Если у детей в каше живая мокрица, волосы или дохлые жучки, тут явно нарушение правил отметила Мизулина

Кроме того, их заставляют покупать школьную форму в конкретном магазине.

Мамы и папы направили коллективное обращение в управление образования и теперь переживают за детей, которые боятся идти в школу.

В марте группа родителей была на приеме в управлении образования. Там им заявили, что "необходима проверка".