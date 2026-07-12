Мизулина раскритиковала заявление Минпросвещения о мармеладных червячках Мизулина критически отнеслась к заявлению Минпросвещения о мармеладных червячках

Москва12 июл Вести.От министерства просвещения России ждут решений более важных вопросов, нежели освещения проблемы употребления детьми мармелада в виде червей. Таким мнением поделилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В национальном мессенджере Макс она раскритиковала заявление Минпросвещения, в котором указывается, что желание детей есть мармелад в виде червей, крови, фекалий и других подобных образов является неадекватным и связано с влиянием зарубежных видеороликов.