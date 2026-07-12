Москва12 июлВести.От министерства просвещения России ждут решений более важных вопросов, нежели освещения проблемы употребления детьми мармелада в виде червей. Таким мнением поделилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
В национальном мессенджере Макс она раскритиковала заявление Минпросвещения, в котором указывается, что желание детей есть мармелад в виде червей, крови, фекалий и других подобных образов является неадекватным и связано с влиянием зарубежных видеороликов.
Я вообще-то, как и многие, жду от Минпросвещения новости про сокращение учебной нагрузки школьников, пересмотр содержания учебных программ, повышение зарплат учителей (как минимум молодых педагогов). А не про мармеладнаписала в своем канале Екатерина Мизулина