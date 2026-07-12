Минпросвещения назвало неадекватным желание детей есть мармелад в виде червячка Минпросвещения назвало неадекватным интерес детей к сладостям в виде червей

Москва12 июл Вести.Министерство просвещения России указало, что желание ребенка попробовать мармелад и другие сладости в виде червей нельзя считать адекватным с точки зрения психоневрологии. Об этом говорится в методических рекомендациях ведомства, с которыми ознакомился ТАСС.

Рекомендации ведомства направили в регионы в составе обновленных рекомендаций по использованию цифровых технологий несовершеннолетними с учетом их возраста.

Отметим существующее негативное влияние контента на пищевой выбор ребенка под влиянием рекламы или популярного контента. Так, нельзя назвать с точки зрения психоневролога адекватным желание ребенка отведать мармелад и другие лакомства в виде червей, крови, фекалий и других абсолютно неприемлемых образов говорится в документе

Отмечается, что тяга к таким формам сладости может быть продиктована видеороликами в честь Хэллоуина и иных "подобных деструктивных явлений".

В министерстве отмечают, что у детей в возрасте от 7 до 11 лет еще недостаточно развито критическое восприятие информации. По мнению авторов рекомендаций, это повышает риск вовлечения несовершеннолетних в интернет-челленджи и делает их более восприимчивыми к манипулятивной рекламе.

Кроме того, в Минпросвещения указали, что использование гаджетов во время приема пищи может мешать ребенку своевременно распознавать чувство насыщения.

Ранее в РПЦ предупредили, что празднование Хэллоуина чревато трагическими последствиями. По мнению митрополита Воскресенского Григория, празднующие вступают в контакт с нечистой силой.