Милонов заступился за употребляющих мармелад в виде червячков детей Депутат Милонов заступились за детей, употребляющих мармелад в виде червяков

Москва12 июл Вести.Депутат Госдумы Виталий Милонов встал на защиту детей, которым нравится мармелад в виде червяков. Свое мнение по этому вопросу он высказал в разговоре с Газетой.ru.

Милонов прокомментировал сообщение Министерства просвещения РФ о том, что желание ребенка попробовать мармелад и другие сладости в виде червей, крови и фекалий нельзя считать адекватным с точки зрения психоневрологии.

По мнению депутата, трогать детей с их предпочтениями неправильно.

В виде фекалий, я, честно говоря, не видел мармеладок. Но всякие разные в виде червяков, гусениц — да пусть они едят. И пауков своих, и прочие причудливые формы мармеладные. Я и сам люблю мармеладных червяков считает Милонов

Он призвал "не искать там, где не надо искать". Парламентарий также добавил, что это, по его мнению, "явно не та тема, которая беспокоит большинство людей".

При этом Милонов предупредил, что злоупотреблять мармеладом не стоит, поскольку это лакомство содержит в составе много сахара, который может, в частности, оказать негативное влияние на эндокринную систему.

А форма мармеладок, я считаю, должна быть такая, которая людям нравится. Так что давайте-ка мы не будем трогать наших мармеладных червячков заключил Милонов

В Министерстве просвещения РФ отмечали существующее негативное влияние контента на пищевой выбор ребенка под влиянием рекламы или популярного контента. Так, тяга к таким формам мармелада может быть продиктована видеороликами в честь Хэллоуина и иных "подобных деструктивных явлений".