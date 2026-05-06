Москва6 маяВести.Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов раскритиковал практику некоторых школ, запрещающих включать иностранную музыку на выпускных вечерах.
По его словам, подобные ограничения являются странным толкованием закона о защите родного языка.
Дети не делают различия между Уитни Хьюстон и Надеждой Кадышевой - это всего лишь музыка, которая не несет в себе ничего, кроме искусстванаписал парламентарий в своем Telegram-канале
Милонов сообщил, что планирует вместе с коллегами по фракции "Единая Россия" обсудить возможные изменения в законодательстве, чтобы исключить подобные трактовки со стороны образовательных учреждений.
Ранее Минпросвещения России предложило провести школьные выпускные вечера в этом году 27 июня.