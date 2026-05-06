В "Единой России" не поддержали запрет на иностранную музыку на выпускных

Милонов раскритиковал запреты на иностранную музыку на выпускных В "Единой России" не поддержали запрет на иностранную музыку на выпускных

Москва6 мая Вести.Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов раскритиковал практику некоторых школ, запрещающих включать иностранную музыку на выпускных вечерах.

По его словам, подобные ограничения являются странным толкованием закона о защите родного языка.

Дети не делают различия между Уитни Хьюстон и Надеждой Кадышевой - это всего лишь музыка, которая не несет в себе ничего, кроме искусства написал парламентарий в своем Telegram-канале

Милонов сообщил, что планирует вместе с коллегами по фракции "Единая Россия" обсудить возможные изменения в законодательстве, чтобы исключить подобные трактовки со стороны образовательных учреждений.

Ранее Минпросвещения России предложило провести школьные выпускные вечера в этом году 27 июня.